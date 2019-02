Vol de mazout dans votre cuve: cinq cas rapportés en une semaine près de Onhaye

La police de la zone Haute-Meuse a envoyé à la population un message de prévention sur sa page Facebook. En une semaine, cinq cas ont déjà été rapportés rien que dans les environs du village d'Onhaye. Un nombre anormalement élevé, selon le chef de corps Bernard Dehon. Surtout qu'il existerait de nombreuses solutions simples pour se protéger.

"Un : mieux vaut avoir une cuve enterrée et non visible. Pour les cuves hors sol, il est préférable qu'elles ne soient pas visibles depuis la rue, encore qu'elles soient situées à front de rue. Ce qui existe aussi, au niveau des bouchons, ce sont des systèmes avec cadenas ou anti-vol. On peut aussi penser à faire installer un système d'éclairage automatique pour gêner les voleurs ; ou à des caméras, elles n'empêcheront pas le méfait mais faciliteront l'enquête. Et enfin, vous pouvez toujours faire appel à un spécialiste en prévention pour vous conseiller de manière intelligente et pas cher."