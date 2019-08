Un nouveau vol de câbles a eu lieu cette nuit, vers 2h30, entre Gembloux et Namur. Le trafic a été interrompu entre les deux gares et remplacé par un service de bus pour la circulation locale. Les trains Bruxelles-Luxembourg étaient déviés via Jemeppe-sur-Sambre. Actuellement, la situation est rétablie. La circulation entre Namur et Ottignies se normalise. Cependant, "des retards et suppressions ne sont pas à exclure", précise la SNCB.