Vol avec violence dans un monastère à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

Un vol avec violence a été perpétré, dans la nuit de mercredi à jeudi, au monastère Saint-Charbel à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, dans l'entité de Braine-l'Alleud, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Trois individus masqués et armés d'un pied-de-biche ont fait irruption, entre 2h30 et 3h30, dans le sanctuaire situé le long de l'avenue Armand De Moor. Le lieu abrite actuellement des réfugiés accueillis par les religieux d'un ordre libanais maronite. Les intrus ont notamment séquestré un moine qu'ils ont contraint à ouvrir différentes portes, dont celles d'un bureau paroissial et des meubles contenant des offrandes. La nature de leur butin reste à déterminer.