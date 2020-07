Vol à la ruse en Wallonie picarde: non, il n'y a pas de tests de dépistage coronavirus en porte à porte

Un couple de faux infirmiers/fausses infirmières a été signalé en Wallonie Picarde. Il effectue du porte à porte en proposant de réaliser, sur place, des tests de dépistage de la Covid-19. Une fois dans les habitations, l’un d’eux attire l’attention des occupants de la maison en préparant le pseudo test pendant que son complice en profite pour dérober des valeurs ou se faire remettre de l’argent. Les tests de dépistage ne s'effectuent jamais de cette manière.

Il semblerait également que d’autres personnes tentent de pénétrer dans les habitations sous prétexte de vérifier que les habitants respectent les mesures de déconfinement ou possèdent des masques et du gel.

Si vous êtes confrontés à de tels visiteurs, vous devez refuser le test et ne pas accepter l'entrée dans votre domicile. Contactez le service de police le plus proche. De tels cas n'ont, pour l'instant, été recensés qu'en Wallonie Picarde mais la Police Boraine, qui relaie l'information, invite les citoyens du Borinage qui seraient confrontés à des scénarios du même type à contacter le Service Intervention de la Police Boraine 24heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 065/619 619.