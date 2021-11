Voitures incendiées, déjections dans une boîte aux lettres: le débat politique à Anderlues s’enlise (encore un peu plus)

Deux voitures incendiées jeudi dernier. Le véhicule de l’échevin du folklore Guglielmo Pastorelli et celui de sa femme. Les flammes ont léché aussi son habitation. Réplique peut-être ce week-end avec une surprise nauséabonde dans la boîte aux lettres de Patricia Bouillon, membre de l’opposition. Des déjections retrouvées comme un message à la place de son courrier.

Ce n’est pas le premier épisode de vendetta à Anderlues. La voiture d’Hadrien Polain, conseiller communal avait été incendiée en 2013. La voiture de Michaël Guyot, échevin socialiste avait aussi été la cible de vandalisme, en 2019. Et puis Philippe Tison, ancien bourgmestre, avait reçu en son temps une enveloppe qui contenait une balle de fusil.

Rien ne va plus à Anderlues. Le groupe majoritaire PS a implosé. Certains socialistes soutiennent la bourgmestre, d’autres ne peuvent plus en entendre parler. Il y a juste un mois, le ministre wallon des pouvoirs locaux Christophe Collignon a désigné une task force chargée d’aller remettre de l’ordre. Il a même été question d’une démission collective du conseil communal et de nouvelles élections locales. Histoire de reprendre les choses, à zéro. Les Anderlusiens en ont bien besoin.