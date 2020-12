Voiture personnelle ou voiture partagée ? Un calculateur vous aide à choisir

Renoncer à la voiture personnelle et opter pour un véhicule partagé, est-ce intéressant dans ma situation ? Cette question, de plus en plus de Bruxellois se la posent. Pour les aider, un calculateur est désormais à leur disposition. Il permet de comparer le coût respectif des deux formules, compte tenu de votre situation personnelle.

Ce calculateur a été lancé avec Test-Achat, Bruxelles-Mobilité et Autodelen.net, le réseau de mobilité partagée flamand. Pratiquement cela fonctionne comment ? D’abord, il analyse votre profil familial, l’endroit où vous vivez, vos déplacements, vos trajets domicile-travail… En fonction de cela, il calcule les coûts respectifs d’une voiture privée et d’une voiture partagée. Vous avez donc toutes cartes en main pour éventuellement prendre une décision.

Grandes tendances

Bien sûr, cela peut varier fortement d’un profil à l’autre. Mais il y a tout de même de grandes tendances. Selon le calculateur, si vous roulez peu (moins de 15.000 km/ an), la voiture partagée est souvent moins chère. C’est particulièrement vrai si vous habitez en ville et qu’en plus de la voiture, vous devez louer un garage ou alimenter le parcmètre.

Cela dit, il y a beaucoup de formules de voitures partagées : via des sociétés de car-sharing, ou simplement entre particuliers. Le coût, selon la formule retenue, peut aussi être très différent. Evidemment l’aspect financier n’est pas le seul élément qui entre en ligne de compte. Mais il reste important. D’où l’intérêt de ce calculateur en ligne : savewithcarsharing.be​.