Voiture jetée dans la station de métro Clemenceau: dossier classé sans suite

L'affaire de la voiture balancée dans les escaliers de la station de métro Clemenceau à Anderlecht a été classée sans suite par le parquet de Bruxelles. Souvenez-vous, le soir du 31 décembre 2015, alors que Bruxelles s'apprête à célébrer le passage à l'an neuf, un groupe de jeunes décide de pousser une auto dans la station. Une scène captée par un smartphone et très rapidement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit la citadine verte dévaler les marches et atterrir dans un énorme fracas sur le quai. Fort heureusement, sans faire le moindre blessé. Mais l'incident aurait pu être beaucoup plus tragique si une rame de métro avait déchargé ses voyageurs au même moment.

Plus de deux ans après les faits et malgré les images, la police n'a pas été en mesure d’étoffer son dossier. Pour le parquet de Bruxelles, contacté par la RTBF, "l’enquête n’a pas permis d’identifier un ou plusieurs auteurs de ces faits. Ces dossiers sont classés sans suite". Une précision toutefois: ce classement sans suite est provisoire. En clair, tant qu'il n'y a pas prescription définitive (une période de 10 ans). Pourtant, des arrestations avaient été menées avant la relaxe des individus.