Voici pourquoi 47 bureaux de vote bruxellois ont ouvert en retard

Ce dimanche, les électeurs de 47 bureaux de vote bruxellois ont parfois dû patienter plus d'une heure avant de pouvoir voter. En cause, les clés USB fournies aux présidents de ces bureaux ne permettaient pas de faire démarrer le système. Un problème qui a affecté principalement les communes de Forest, Uccle et Schaerbeek et qui a concerné 6,5% des 726 bureaux de vote bruxellois.

Une erreur humaine et non une défaillance technique

Ce mardi, les responsables Pouvoirs Locaux du SPRB (Service Public Régional de Bruxelles) sont revenus sur les raisons de ces dysfonctionnements. Pour démarrer un bureau de vote, il faut insérer deux clés USB (qui contiennent les listes et candidats) dans la "machine" du président de bureau. Ces clés sont ensuite insérées dans l'urne et récolteront le résultat des votes au fil de la journée. Mais ce dimanche au moment de l'ouverture, 47 bureaux avaient reçu des clés USB non correctement configurées et donc vierges. Les électeurs ont donc du patienter ou être redirigés vers un autre bureau. Mais le SPRB insiste: il s'agit d'une erreur humaine et non d'un bug informatique. Aucun vote n'a été perdu ou mal enregistré.

La région, qui dispose d'un stock stratégique de clés USB, a fait parvenir dès que possible des clés valablement configurées. Les derniers bureaux ont finalement ouvert peu avant 12 heures.