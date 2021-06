Voici les lauréats du 1er concours hainuyer de la bière

Après le concours du meilleur beurre fermier hainuyer, la Province de Hainaut souhaitait faire la promotion d’une autre production de son territoire : la bière.

Un concours devait départager les gagnants versés dans trois catégories distinctes Pale Ale, Triple et IPA.

Dans la première catégorie, on trouve donc le Pale Ale, une bière à fermentation haute ou basse, refermentée ou pas en bouteille , filtrée ou pas, avec une coloration 6-30 EBC, et dont la teneur en alcool est inférieure à 7%.

La seconde sélection, celle dans laquelle on trouve la Triple, abrite les bières à fermentation haute, refermentée en bouteille, dont la teneur en alcool se situe entre 7 et 10%.

La troisième et dernière, appelée IPA, regroupe des bières à fermentation haute, refermentée en bouteille, dont la teneur en alcool se situe également dans une fourchette située entre 7 et 10% vol. Dorée à cuivrée, claire à légèrement trouble, au nez houblonné, au goût houblonné/amer, avec une coloration 6-30 EBC, et une amertume 35-70 EBU.

Les critères

La délibération s’est déroulée ce jeudi 10 juin, à l’Institut Provincial d'Enseignement Secondaire (IPES) d' Ath. 22 brasseries étaient en compétition et présentaient au total 25 bières pour la catégorie Pale Ale, 24 bières Triple et seize bières IPA. Le jury, composé de professionnels de la restauration, d’entrepreneurs, mais également de simples amateurs de produits locaux, a désigné les meilleures bières de chaque catégorie, sur base d’une grille d’évaluation. Dans les critères de dégustation, on trouvait l’apparence, les arômes du nez, la bouche et le corps, ainsi que les qualités techniques.

Le Palmarès

Au final dans la catégorie Triple : c’est la Brasserie Cazeau à Templeuve, avec sa Bière Tournay qui grimpe sur la plus haute marche. Dans la Catégorie Pale Ale, c’est la Brasserie des Arondes à Vilers Perwin qui gagne le titre avec son Aronde Blonde. Enfin, dans la dernière famille, la catégorie IPA, c’est la Brasserie Saint-Lazare à Mons qui décroche les lauriers avec sa Bière 006



Ces bières représenteront le Hainaut lors de la finale du grand concours interprovincial qui aura lieu le 4 septembre 2021 à la foire agricole de Battice à Liège.