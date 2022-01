Voi s’implante à Namur et devient le quatrième loueur de trottinettes électriques

Elles sont de plus en plus présentes dans les rues de Namur : les trottinettes électriques sont en plein boom. Un quatrième opérateur propose désormais des locations. Il s’agit de l’entreprise suédoise Voi déjà présente dans 70 villes européennes. Son directeur opérationnel Nathan Salaün est convaincu qu’il y a de la place pour ses trottinettes malgré la concurrence : " On voit qu’il y a vraiment une hausse de la demande partout et Namur ne fait pas exception. Nous venons de déployer nos premières trottinettes et nous avons déjà des réservations. C’est encourageant ! Nous proposons une centaine de trottinettes qui se veulent écologiques et durables mais on peut augmenter notre flotte si le succès est au rendez-vous ! "

Cette solution de mobilité douce semble avoir trouvé son public. Les autorités namuroises encouragent en tout cas son déploiement tout en veillant à ce qu’il ne se fasse pas de façon anarchique sur la voie publique. Pour Stéphanie Scailquin, échevine de la mobilité, l’arrivée d’un quatrième loueur est en tout cas une bonne chose : " Chaque société a fait son étude de marché et il faut croire qu’il y a de la place pour tout le monde. En tout cas c’est une solution de mobilité pour effectuer le premier ou le dernier kilomètre d’un trajet. Elle s’intègre dans une logique plus large d’intermodalité que nous privilégions et qui consiste à prendre plusieurs modes de transport pour se déplacer d’un point A vers un point B. "

Afin d’éviter un déploiement anarchique, la ville de Namur a fait signer une charte aux quatre opérateurs. Elle reprend une série de règles concernant le stationnement sur la voie publique des trottinettes, leur vitesse ou encore la sécurité des utilisateurs. Un décret wallon a par ailleurs été voté pour cadrer leur usage. Il entre en application cet été.