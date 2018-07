Vivre une période de sécheresse sans eau courante: "Chaque douche est chronométrée"

L'été est chaud et sec cette année et la sécheresse touche le pays tout entier. Les plantent souffrent, mais les habitants aussi et en particulier ceux qui n'ont pas l'eau courante à la maison. Les citernes d'eau de pluie se vident très rapidement, ce qui devient à problème pour les ménages qui en dépendent.

Il y a six ans, Marie Chanoine a fait le choix de construire sa maison à Mozet (dans le namurois) sans le système d'eau courante. Aujourd'hui, sa citerne est presque à sec. Malgré un peu d'aide d'un voisin, le niveau continue à baisser.

"Chaque litre est compté, chaque douche est chronométrée. On se savonne, on se rince. Les bains pour l'instant c'est interdiction. On a la possibilité technique d'être raccordé au réseau de distribution, mais le problème c'est que la SWDE (société wallonne des eaux) nous réclame un montant de 47.000 euros", explique Marie Chanoine.

174 mètres de raccordement

Le certificat d'urbanisme faisait mention de l'accès à l'eau suffisante sur la voirie. Ce n'est qu'après le début de la construction que Marie a obtenu le devis de la société wallonne des eaux.

Résultat: 174 mètres de raccordement à réaliser pour une facture salée. "Je suis d'accord de payer un raccordement standard, mais j'estime que l'extension de réseau appartient soit à la SWDE, soit à la commune. Mais on n'a pas à fournir une voirie publique à nos propres frais."

Benoit Moulin, le porte-parole de la SWDE, donne quelques précisions: "Une extension de réseau doit pouvoir être amortie sur 50 ans. Ici, dans ce cas particulier, nous serions dans une situation où ce ne serait amorti qu'après 150 ans. On est mis devant une situation de fait accompli où on exigerait de la collectivité d'assumer les conséquences d'un choix individuel."

La famille espère un arrangement avec la commune ou la société wallonne des eaux. Et cette dernière rappelle d'ailleurs l'importance de réaliser un devis gratuit avant toute construction.