"Les profils de ces personnes sont très divers", explique François Grevisse, coordinateur du CASE. Les raisons de ces coupures sont par ailleurs multiples: "Ca peut être en raison d'un problème technique, de problèmes financiers, de soucis administratifs..." Mais souvent, "il s'agit de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens." Il ajoute: "Une coupure d'eau faute de paiement est prononcée par un juge de paix. Le problème c'est que, à court terme, les solutions sont compliquées. Soit on compte sur la solidarité familiale, soit on a recours à des solutions très coûteuses... comme l'achat en masse de bouteilles d'eau. Tout cela a des conséquences sur la vie sociale et professionnelle, mais aussi sur la scolarité des enfants".

"Je descends à la cave, et les autres compteurs étaient tous là, sauf le mien (...) le plus dur, c'était les toilettes (...) je remplissais deux bassines d'eau (...) On me réclamait 600 euros par mois (...)", voici autant d'extraits de témoignages que l'audioguide de l'exposition laisse entendre.

Vivre sans eau chez soi, une réalité pour un nombre croissant de Bruxellois - © Tous droits réservés

"Paroles de naufragés" s'adresse avant tout aux acteurs du milieu, comme Tsakiris, assistante sociale au CPAS de Molenbeek. Elle n'est pas surprise par ces témoignages: "Sur le terrain, on se rend compte vraiment de la situation", explique-t-elle. "On arrive chez des gens et leur enfant doit aller aux toilettes. On voit qu'ils n'ont que des bouteilles en plastique et on se demande comment ils vont faire". Elle ajoute: "Les gens sont gênés d'en parler, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et parfois pour de longues périodes. Votre voisin pourrait être concerné".

Cette exposition n'était visible/audible que ce lundi dans les locaux de l'association DoucheFlux à Anderlecht. Elle pourrait toutefois s'installer dans d'autres endroits ces prochains mois. En attendant, vous pouvez découvrir un des témoignages audio ci-dessous.