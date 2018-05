Vivez le Doudou en photos et en vidéos: "El biète est morte!"

Le dimanche du Doudou est probablement la journée la plus attendue de l'année par les montois. Une journée dont le Combat dit "Lumeçon" est l'apothéose. Mais avant de pouvoir triompher en criant "el biète est morte", les montois vivent un série d'autres événements chers à leur cœur. Retrouvez ici toutes les photos et les vidéos de ces moments clés. Certaines images proviennent de TéléMB qui suit ce dimanche du Doudou en direct.

La procession

Au cœur de cette procession, on retrouve la Châsse. La Châsse est descendue le dimanche matin durant une messe solennelle. Elle contient les reliques de Sainte-Waudru et trouve sa place, entourée d'enfants de chœur, sur le Car d'Or décoré d'angelots blanc et or.