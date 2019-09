Vivez avec nous cette journée sans voiture à Bruxelles (photos et vidéos)

Petits et grands, sportifs ou non, tout le monde en profite. - © RTBF

Ce dimanche, c’est la journée sans voiture à Bruxelles. L’ensemble du territoire de la Région bruxelloise est fermé au trafic automobile depuis 09h30 et ce jusque 19h00. Les piétons, vélos, trottinettes et rollers peuvent donc se balader et déambuler dans les rues de la capitale, mais pas n'importe comment. Il faut continuer de respecter scrupuleusement le code de la route. Certains véhicules sont effectivement autorisés à circuler dans la capitale. C’est le cas des transports en communs, des taxis et des véhicules d’urgences et des automobilistes possédant une dérogation. Ils ne peuvent pas question de dépasser les 30km par heure.

La journée est ponctuée de nombreux événements festifs et d’actions de sensibilisation aux enjeux sociétaux que constituent la mobilité. Dans le parc du Cinquentenaire, on donne par exemple des cours de Judo.

Direction le parc de Bruxelles, on peut le dire, il y a du monde. Petits et grands peuvent profiter de plusieurs animations et activités. Les vélos ne sont par contre pas autorisés à l'intérieur, on en retrouve des centaines stationnés aux abords.

Place De Brouckère, on retrouve le rendez-vous incontournable de la journée sans voiture. Le "Mobilxmix Village". Des tables sont installées sur la voie publique pour le traditionnel "Brunch the street", plus loin une zone " chill " pour se reposer au calme du tumulte habituel de la ville. Des œuvres d’artistes cerfs-volistes décorent le village, des ateliers créatifs pour enfants et plus grand, des cours de danse, un parcours trottinettes partagées,…

Rue de la Loi, un hôtel du quartier avait dressé une longue table conviviale et offrait près de 750 petits déjeuners. L'objectif étant d'avoir "la plus grande table de petit déjeuner de Bruxelles". Les Bruxellois et les touristes pouvaient s'y installer et déjeuner. Au menu: cafés, croissants et pâtisseries. Ils étaient ensuite invités à faire un don pour une ou plusieurs associations, mais sans obligation.

Transports en commun gratuits Les transports en commun bruxellois sont quant à eux gratuits. Le service est d’ailleurs revu à la hausse avec un renfort important pour la plupart des lignes de métro, bus et trams. Amilia, accompagnée de son "petit loup" et de sa maman en profitent.

Jacques De Groef est chauffeur à la STIB depuis 10 ans. C'est la 5 ou 6ème fois qu'il se porte volontaire. Il aime l’ambiance même s’il sait qu’il doit être particulièrement vigilant. En terme de circulation, c’est une journée dangereuse pour lui. Sur cette photo, par exemple, des cyclistes sont arrêtés sur l'arrêt de bus.

En tout, 1450 chauffeurs en tout (bus, tram et métro) travaillent ce dimanche. En 2018, la Stib a vu passer 900.000 voyageurs lors du dimanche sans voiture (1 million un jour de semaine). La STIB organise d'ailleurs sa journée portes ouvertes. Le dépôt d’Ixelles, avenue de l’Hippodrome, est ouvert au public depuis 10h00 jusque 16h00.

Pour ceux qui souhaitent venir en voiture, le plus simple est de vous rendre au parking C du Heysel où vous disposerez de 8.000 places (10 euros la journée) et d'un accès facile à différentes stations de métro proches. Les autres parkings à disposition (capacité limitée) sont: - PARKING STALLE - PARKINGS UCL - PARKING WESTLAND SHOPPING CENTER (payant 5 euros/jour) - PARKING BRICO PLAN-IT -PARKING CERIA - sortie 16, via rond-point Josse Leemans