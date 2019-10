Vivaqua va réduire la facture d'eau des ASBL qui proposent des douches aux sans-abris

Vivaqua va réduire la facture d'eau des ASBL qui proposent des douches aux SDF. Une charte sera signée entre l’ASBL et Vivaqua qui remboursera 50 % de la facture annuelle. En Région bruxelloise, de nombreuses ASBL sont concernées, comme l'association la Fontaine, qui se trouve dans le bas des Marolles.

Dans les locaux de l’ASBL "la Fontaine", chaque jour de la semaine, une cinquantaine de personnes prennent leur douche. Elles profitent d’un café, lavent leurs vêtements. Ici, L’année dernière, 937 mètres cube d’eau ont été consommés. " On est à environ plus de 3500 euros par an", explique Catthy Van Heer, la coordinatrice.

La perspective de baisser ce coût par deux est un soulagement pour l’ASBL qui voit passer chaque année plus de 1600 personnes différentes: "C'est clair qu'on est très content de pouvoir couper notre facture en deux. Je trouve aussi que c'est une forme de reconnaissance que nous sommes un service de première ligne, de première nécessité par rapport à des gens très démunis qui n'ont pas d'accès et pas d'argent. Comme notre service est totalement gratuit".

Derrière cette décision de Vivaqua, l'envie de faire un geste en faveur des associations qui travaillent avec ce public précarisé. Laurence Bovy, directrice générale de Vivaqua explique: "Le nombre de sans-domicile fixe en région bruxelloise est en très très nette augmentation depuis une dizaine d'années. Les associations qui offrent des soins d'hygiène, des hébergements d'urgence, des possibilités de faire sa lessive à des personnes qui n'ont pas de domicile, ont souvent - par définition - des factures d'eau très élevés et il convenait de faire un geste".

Cette subvention s’adresse à toute les ASBL qui proposent un accès gratuit aux douches. Vivaqua compte ainsi subsidier environ 70.000 mètres cube d’eau par an.