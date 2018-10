Vivaqua: 15.000 ménages bruxellois ont demandé à recevoir une facture d'eau mensuelle

Sur les quelque 230.000 ménages bruxellois possédant un compteur individuel, 15.000 ont déjà demandé à recevoir une facture d'eau mensuelle auprès de Vivaqua. "C'est au delà de nos objectifs", souligne Marie-Eve Deltenre, porte-parole de l'intercommunale en charge de la production et la distribution d'eau à Bruxelles. "Nous avions tablé sur un taux de conversion de 4% pour la fin de l'année. Nous avons dépassé cet objectif." 15.000 ménages représentent plus de 6%.

Depuis le 2 juillet, les Bruxellois peuvent demander à recevoir chaque mois leur facture liée à leur consommation d'eau. Actuellement, la plupart des ménages reçoivent une facture annuelle. Mais les montants à payer sont souvent élevés et lourds à supporter pour les bas et moyens budgets. La conséquence: des demandes de plans d'apurement sur plusieurs mois avec des contraintes administratives que cela engendre.

25.000 demandes de plan d'étalement

"La facture d'eau moyenne à Bruxelles, pour un ménage de deux personnes, est de près de 300 euros par an", précise Yves Bourdeau, directeur commercial et financier de Vivaqua. "Un budget important qui pèse sur les ménages. Un budget qui conduit à des impayés. Chaque année, nous traitons 25.000 demandes de plans d'étalement, ce qui est important. La facture mensuelle répond donc à une forte demande et permet au consommateur d'éviter les mauvaises surprises. Pour nous, cela permettra aussi de réduire le nombre de demandes d'apurement et les impayés."

Facture mensuelle uniquement en ligne

Depuis cet été, donc, place à la possibilité de régler sa consommation à la fin de chaque mois. Une contrainte toutefois: s'abonner à la plateforme électronique Doccle, en créant son compte. "La facturation d’acompte mensuelle en ligne via Doccle permet de fractionner les charges des consommateurs liées à leur consommation d’eau sans devoir passer par le Service clientèle", souligne Vivaqua. Grâce à Doccle, le client pourra également archiver ses factures et les régler directement via son smartphone ou chez lui à la maison, derrière son PC.

Quel est le profil des ménages qui ont souhaité passé à la facture mensuelle? Impossible à déterminer pour le moment, ni d'un point de vue des revenus, ni d'un point de vue géographique. "Notre tournée de relevé des compteurs d'eau n'a pas encore traversé toutes les communes comme la Ville de Bruxelles par exemple", souligne Yves Bourdeau. Ce qui est certain, c'est qu'en juin 2019, l'ensemble des consommateurs auront été officiellement informés de l'existence de la facture mensuelle, via un avis joint à leur décompte annuel.