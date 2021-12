Vivalia : le cri d’alarme des hôpitaux face au manque de personnel

Dans un communiqué officiel, les conseils médicaux de Vivalia tirent la sonnette d’alarme par rapport au manque d’effectifs lié à la crise sanitaire. Les conseils redoutent une pénurie grave en cas d’obligation vaccinale pour le personnel.

"L’ensemble des structures hospitalières de la province de Luxembourg souffre d’un manque criant de personnel infirmier", précise le communiqué. "Pour rappel, il manque dans Vivalia plus de 120 équivalents temps plein infirmier. La situation particulièrement tendue est aggravée par cette 4e vague COVID qui termine de mettre le personnel soignant sur les genoux."

Vaccination et effectifs

La question est sensible. Et elle divise toujours. La vaccination obligatoire du personnel infirmier risque d’aggraver la pénurie d’effectifs. C’est ce que soulignent les conseils.



"Dans ces conditions, il nous paraît important de signaler que la vaccination obligatoire du personnel soignant, perçue par d’aucuns comme une énième vexation pour ce personnel hospitalier à bout de souffle, se soldera par une vague de démissions qui rendra la vie dans les hôpitaux de notre province intenable (...) Si nous sommes d’accord pour dire qu’il faut faire l’impossible afin que l’ensemble de la population soit vaccinée au plus vite, se séparer à l’heure actuelle d’infirmiers non vaccinés va rendre encore plus compliquée la prise en charge de soins non urgents."

Les conseils demandent au monde politique de trouver des solutions alternatives à "une vaccination obligatoire uniquement pour le personnel soignant."