Vivalia Arlon: une aide aux victimes de violences sexuelles, dès 2022

En 2022, la Province de Luxembourg comptera, au sein de l’hôpital Vivalia d’Arlon, une infrastructure permettant d’apporter l’aide et les soins adéquats aux victimes de violences sexuelles.

Elle offrira une prise en charge médicale et médico-légale, un soutien et un suivi psychologique.

C’est l’aboutissement d’une procédure menée conjointement par Vivalia et la Province de Luxembourg.

Jusqu’à présent, le Centre de référence le plus proche était situé à Liège.

Ce projet pilote est prévu pour deux ans.