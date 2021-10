Vivalia 2025 : le permis unique a été déposé à la commune de Habay

Vivalia 2025, c’est un dépôt de permis unique hors du commun. Les 4 copies conduites devant l’hôtel de ville représentent 8 cartons et surtout 18.000 pages. Du jamais vu pour Serge Bodeux, bourgmestre de Habay. "Je pense que peu de bourgmestres vivent un tel dépôt de dossier, c’est exceptionnel", explique-t-il, les yeux écarquillés devant les cartons. Ce permis unique est divisé en deux parties : l’une sur l’environnement, l’autre pour l’urbanisme. Il comporte aussi en réalité trois projets. "À la base, il y a ce complexe hospitalier régional, mais à partir du moment où il est situé à proximité de l’autoroute, il faut penser à créer des bretelles d’accès ainsi qu’un échangeur autoroutier. Et puis surtout, vu l’ampleur du bâtiment, il faut penser à créer une station d’épuration", ajoute Yves Planchard, le président de Vivalia.

C’est désormais à l’administration wallonne de valider ou non le permis. Une opération qui devrait prendre entre 6 et 9 mois. Mais Vivalia ne compte pas se reposer pour autant. "En parallèle de cela, pour gagner du temps, nous avons mandaté une équipe pour préparer le cahier des charges dans l’espoir où notre permis est octroyé", complète le président de Vivalia. L’enquête publique pourrait déjà débuter, dans le meilleur des cas, fin novembre pour les 7 communes les plus proches (ndlr : Arlon, Attert, Habay, Martelange, Chiny, Tintigny, Léglise, Etalle). À terme, il n’y aura plus que deux hôpitaux : celui de Marche-en-Famenne et celui qui verra le jour à Houdemont. Tous les autres sites hospitaliers deviendront des polycliniques.