Viva for Life à Nivelles: quelles conséquences sur la mobilité?

L'opération prend ses quartiers au pied de la collégiale du 17 au 23 décembre. Mais avant que Sarah, Ophélie et Adrien ne se fassent enfermer dans le cube, il faudra installer toutes les infrastructures nécessaires à l'organisation. A cet effet, les parkings de la grand-place seront inaccessibles dès ce 29 novembre. Il en sera ainsi jusqu'au 28 décembre, date à laquelle les installations de Viva For Life et du marchés de noël seront démontées. Le parcours du marché hebdomadaire sera également un peu modifié courant décembre.

Parking gratuit à la gare

Où se garer pendant l'opération? Sur son site internet, la ville de Nivelles rappelle tous les parkings gratuits et payants existants, dans le centre-ville. Les soirs et le week-end, il sera également possible de stationner sur le parking de la gare: 750 places seront accessibles gratuitement et des navettes de bus, gratuites elles aussi, permettront de rejoindre la grand-place. Une place dont la jauge est limitée à 10.000 personnes. Elle sera fermée au public si celle-ci est dépassée. Ce qui est arrivé l'an dernier lors de la sortie des animateurs du cube.