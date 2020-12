Visite virtuelle de Saint-Nicolas à l’école communale de Bioul, près de Dinant

“C’est une journée très importante pour les enfants. Il ne fallait absolument pas la rater. C’est leur fête, donc plutôt que de ne rien faire, nous avons choisi la vidéoconférence" explique Sylvie Rossomme, la directrice de l’école communale. Pas certain cependant que toutes les écoles puissent recourir à cette solution. En effet, celle de Bioul est particulièrement bien équipée. “Nous avons la chance d’avoir des tableaux numériques et des tablettes. Ce qui fait que les enseignants ont l’habitude du numérique” précise la directrice.

Saint-Nicolas se modernise pour rendre visite aux enfants de l’école communale de Bioul, près de Dinant. Covid-19 oblige, le patron des écoliers ne pouvait pas se rendre physiquement sur place mais pas question non plus d’annuler sa visite annuelle. C’est donc par vidéoconférence qu’il s’est adressé aux enfants.

Si les enfants peuvent s’adresser virtuellement à Saint-Nicolas, c’est aussi grâce à la société d’évènements Eventsee. La société dinantaise a tout spécialement apprêté un studio pour le patron des écoliers. Pour David Rossomme, le directeur d’Eventsee, la solution numérique s’est imposée d’elle-même : “On a constaté qu’il y avait un réel manque au niveau de la Saint-Nicolas physique et comme tout passe de plus en plus par le digital avec la pandémie, pourquoi ne pas sauter sur l’occasion”.