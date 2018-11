Visite du Président français à Molenbeek: une heure pour changer l'image de la commune

Emmanuel Macron sera à Molenbeek-Saint-Jean, ce mardi matin. Le Président de la République française et son épouse visiteront, en compagnie du Roi Philippe et de la Reine Mathilde, le centre LaVallée . Cette ancienne blanchisserie a été reconvertie en 2014 en espace de travail et de rencontres pour entrepreneurs créatifs. Cette visite est aussi l'occasion de lui montrer et par là-même, de montrer aux media français, une autre image de la commune.

Une initiative que l'on devrait au souverain lui-même, affirme même Pierre Pevée, manager du centre LaVallée. A cette occasion, les hôtes de marque rencontreront notamment les responsables de la coopérative SMart ainsi de d'autres acteurs du développement économique et culturel molenbeekois, tels que Molengeek, Tada etc.