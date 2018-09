Visite de l'ancien camp de prisonniers d'Erbisœul, où 52.000 personnes ont été enfermées

Aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup de traces de leur passage, mais quelques témoignages matériels font travailler notre imagination.

Les journées du patrimoine donnent chaque année l'occasion de découvrir des lieux étonnants et souvent chargés d'histoire. C'est le cas d'un ancien camp de prisonniers, à Erbisœul.

Un des hôpitaux les plus performants de la région. "Ça tournait à plein régime. Ici c'était en lien avec les charbonnages. Des prisonniers allaient travailler dans les charbonnages. Il était un peu une plaque tournante pour tous les camps du Borinage qui envoyaient les prisonniers les plus malades ou qui avaient besoin d'une intervention chirurgicale, ici. On avait vraiment un hôpital de ville."

Ce camp était d'ailleurs une petite ville, délimitée en plusieurs zones, dans laquelle on se déplaçait en voiture.