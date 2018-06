Visite d'Etat du gouverneur-général d'Australie: des rues fermées à la circulation

En raison de la visite d'Etat mercredi et jeudi du gouverneur-général d'Australie Sir Peter Cosgrove, plusieurs axes routiers seront temporairement fermés dans la capitale, annonce lundi soir la zone de police Bruxelles-Ixelles.

Mercredi, la place des Palais sera soustraite à la circulation mercredi entre 14h30 et 17h00.

Jeudi, la circulation sera interrompue place du Congrès et sur la rue Royale entre le boulevard Botanique et la rue de la Loi entre 9h30 et 10h45. Entre 10h et 11h30 il y aura plusieurs coupures de la circulation rue de la Loi, entre la rue Ducale et la rue Royale. Des brèves coupures pourraient se produire entre 14h30 et 15h30, place du Trône et avenue des Arts.

Le stationnement sera interdit dans tout le secteur et ce dès le matin.