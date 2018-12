Visé: le café "Les Arbalétriers" remporte la chope d'or

Produire une bonne bière est une chose... Mais la servir dans les règles de l'art dans un cadre plaisant en est une autre... La chope d'or, c'est un peu le Nobel du plaisir brassicole. Depuis 18 ans, la confrérie "Le Bon Métier des Brasseurs" l'attribue à un établissement liégeois. Cette année, c'est le café "Les Albalétriers" à Visé qui remporte le prix.

Derrière sa pompe, Yves Comté, le patron, tire plus vite que son ombre. "Une bonne chope, c'est l'art de la tirer, entretenir ses pompes tous les deux mois et aimer la bière. On rince bien son verre avec un produit spécial. On ouvre la pompe et on laisse couler quelques gouttes, on redresse son verre et on coupe à 45 degrés".

C'est Joël Leclercq, le grand maïtre de la confrérie du bon métier de brasseurs qui attribue le prix. Et ses critères sont stricts. "Il y a 48 critères. Tous les gestes sont étudiés. Nous, on prend les 5 critères les plus simples: "il faut que le verre soit bien propre, qu'on ne touche pas le verre avec le bec, que le bec n'aille pas dans la mousse, que ce soit bien coupé et que les installations soient propres."

La confrérie compte l'année prochaine ouvrir la chope d'or à d'autres régions de la province de Liège comme Verviers et Waremme parce que il y a de moins en moins de candidats possibles à être lauréats de la chope d'or qu'on a déjà remise à 18 établissements.