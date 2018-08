Visé: la stabilité du pont de Lixhe inquiète les riverains

A Visé, plusieurs riverains s'inquiètent des travaux de réparation du pont de Lixhe.

Après le drame de Gênes, ils s'interrogent sur le type d'intervention et sur le niveau de sécurité de ce pont. Ce pont s'était soulevé de 60 centimètres en février dernier et depuis lors il est fermé.

L'ouvrage d'art date de 1985. Des travaux de réfections entamés en juillet, sont prévus jusqu'en octobre. Ca ne suffit pas pour rassurer certains habitants. Ils se plaignent d'un manque d'information précise de la part du Service public de Wallonie.

Point névralgique invisible

Guy Canieau habite à quelques centaines de mètres du pont haubanné qui s'est soulevé cet hiver: "sous ce pont j'y passe 3 à 4 fois par jour. Quand il était toujours en bon état je passais 3 à 4 fois dessus. Il est clair que l'accident de Gênes ne me rassure pas aujourd'hui en tant qu'utilisateur du pont de Lixhe"

Sur internet, le rapport d'un expert du SPW explique l'incident du pont de Lixhe. L' incident était dû à la rupture d'une fixation en métal qui ancrait le pont à la berge. Le rapport détaille aussi les travaux effectués mais pointe également les faiblesses de la structure. Ce qui est loin de rassurer ce riverain: "La pièce qui était corrodée dans une masse de bèton n'était pas visible. D'autres embiellages étaient présents sur ce pont et pourraient présentés le même type de problème"

Le rapport précise même qu'une inspection détaillée du pont n'aurait pas pu permettre de déceler le problème. Et conclut qu'il faut éviter ce type de conception. Pierre Gilles est inspecteur général du SPW spécialiste des ponts en est persuadé et c'est d'ailleurs ce qui se fait: "dans le cadre du remplacement des appuis, on a opté pour une autre technique qui évite ce genre de point fragile difficilement inspectable. Les travaux ont consisté finalement à supprimer ces pièces corrodées puis à les remplacer par une autre technologie qui ne présente pas le même risque". Ceci dit, l'inspecteur général du SPW l'affirme: même si ces pièces avaient cédé, le pont ne se serait pas écroulé.

Le pont de Lixhe sera rouvert dans les prochaines semaines.