Visé: l'ancien président du CPAS fait marche arrière et réclame tous ses jetons de présence

A Visé, c'est une sorte de tradition : le président du CPAS ne perçoit pas ses jetons de présence au conseil de l'aide sociale. Mais un ancien président a décidé de rompre cette coutume. Et cela fait polémique...

Pendant toute la durée de sa présidence, Bernard Aussems a en effet renoncé à ses jetons. Mais une fois son mandat terminé, il a décidé de les réclamer tous, rétroactivement ! Soit environ 7000 euros. La commune lui a dit "Pas question !" mais la Région wallonne a donné raison à Bernard Aussems.

Comment en est-on arrivé à cette situation ?

Formellement, Bernard Aussems n'a jamais renoncé à ces jetons de présence. D’ailleurs, la loi ne le permet pas. La commune ne les lui a simplement jamais versés. C'est l'usage. Et lui ne les a jamais réclamés.

Mais après les dernières élections communales, le cdH passe dans l'opposition. Bernard Aussems perd son mandat en janvier 2019. Il doit patienter un mois avant de retrouver son emploi d'enseignant à temps plein. Et il explique que c'est pour combler ce manque à gagner qu'il réclame ses jetons de présence.

Le collège accepte, mais pour une année seulement. "Pas assez", estime Bernard Aussems, qui se tourne alors vers la Région. Cette dernière lui ayant donné raison.

Une position qui fait réagir

Dans la foulée, Nadine Lach, l'actuelle président du CPAS a décidé de renoncer par écrit à ses jetons, pour que les choses soient claires. La démarche de son prédécesseur la laisse en tout cas perplexe.

"Il connaissait le budget de la Ville depuis le début, il savait clairement les montants qu’il approuvait chaque année. A partir du moment où l’on renonce volontairement à son jeton de présence, je ne peux comprendre que, six ans après, on réclame des arriérés (…) J’ai pensé qu’il pouvait s’agir d’une déception liée aux résultats des dernières élections."

Bernards Aussems guidé par la frustration et la colère ?

L'intéressé s'en défend. "Pas du tout ! Cela n’a rien à voir ! C’est uniquement le fait que je risquais d’avoir seulement un demi traitement d’enseignent pendant deux mois. Et je refuse de mettre ma famille en péril (…) On me dit "la loi est dure", "la loi, c’est la loi"… Hé bien qu’on applique la loi complètement, et partout !"

Quoi qu'il en soit, l'ancien président du CPAS a donc droit à ses 4000 euros nets de jetons de présence (au total). Et la commune n'a d'autre choix que de les lui payer.