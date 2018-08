Visé: deux mineurs séquestrés et agressés par des "amis"... pour leur PS4

Les faits se sont déroulés samedi, aux alentours de minuit. Un adolescent passe la soirée chez des amis visétois. Enfin, ce qu'il pense être des amis… C'est alors que son calvaire commence !

Cet adolescent se retrouve ligoté sur une chaise et roué de coups. Le but des agresseurs : dérober sa console de jeux. Et comme ça ne suffit pas, ils extorquent l'adresse d'un copain, qu'ils vont aller réveiller pour commettre un second vol avec violence et séquestration.

C'est finalement le grand-père du premier garçon qui, le lendemain, reçoit les confidences de son petit-fils, alerte la police.

Le plus âgé des agresseurs, un majeur, a été privé de liberté.