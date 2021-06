Virton: une étude d’incidence sur Burgo Ardennes sollicite les riverains

C’est l’un des principaux acteurs économiques de la Gaume, à Virton, Burgo Ardennes, l’usine de pâte à papier et de papier couché est la seule du groupe située en dehors de l’Italie. L’entreprise entend poursuivre ses activités sur le site de Virton puisque, la procédure pour obtenir un renouvellement du permis est entamée.

Appel aux riverains

Ce lundi soir, la réunion d’information préalable au public était organisée juste avant le début de l’étude d’incidences sur l’environnement.

Catherine Liénard de la société Ecobel, chargée de l’étude d’incidences insiste sur l’importance d’avoir un maximum de réactions de riverains. "Une étude d’incidences est fortement légiférée, le contenu de l’étude l’est également. Ce sont vraiment les riverains qui sont les mieux placés pour nous donner des thématiques particulières qu’ils souhaiteraient que nous approfondissions dans l’étude. Il faut vraiment le faire à ce moment-ci car pendant l’enquête publique ce sera trop tard vu que l’étude sera finalisée. Après cette réunion, les riverains ont 15 jours calendrier pour émettre leurs remarques par écrit aux communes avec copie au demandeur. Cela nous permet de prendre en compte toutes leurs remarques qui seront analysées dans l’étude d’incidences. C’est le début du travail pour nous et nos sous-traitants qui sont spécialisés dans certains domaines comme les odeurs, le bruit et le sol".

Gian-Pietro Gilberto, Directeur-adjoint de Burgo Ardenne confirme la volonté du dialogue avec les riverains."Nous sommes très contents et nous parions sur notre pérennité et notre prospérité pour encore 20 ans d’activité et de travail dans la région. Nous commençons la procédure avec cette étude préalable et une rencontre avec les citoyens. Nous désirons être à leur écoute pour comprendre leurs sentiments et leurs requêtes".

Des odeurs et des solutions

Depuis longtemps, les réactions des riverains concernent surtout les odeurs de choux certains jours dans les villages avoisinants. Mais, le responsable pâte et environnement de l’usine, Frédéric Vériter, l’assure, la nouvelle cuisson améliore beaucoup les choses. "Nous avons maintenant moins de gaz odorants qui sont émis par cette cuisson. En plus, ils sont brûlés dans une chaudière qui brûle déjà tous les gaz odorants. L’ancienne chaudière, qui date de 1996, sera bientôt abandonnée".

Trois millions d’investissements supplémentaires sont prévus pour réduire au maximum les odeurs.

Les plaintes de riverains ont diminué de moitié et des capteurs devraient, prochainement, démontrer scientifiquement la diminution des odeurs. Comme le confirme Gian Pietro Gilberto. "Nous avons fait et nous ferons ce qu’il est technologiquement possible de mettre en place".

Les habitants de Rouvroy, Virton ou Meix-devant-Virton, qui n’ont pu assister à la réunion, ont jusqu’au 13 juillet pour adresser leurs observations ou suggestions au collège communal de Virton et avec copie à l’entreprise.