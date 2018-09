Virton: "IC Plus" a présenté ses candidats, avec 16 nouvelles têtes

Le Groupe Intérêts Communaux "IC PLUS", qui fait actuellement partie de la majorité, sera emmené par Nathalie Van de Woestyne. Cette dernière fait son retour en politique puisqu'après 18 ans d'opposition, elle avait décidé de ne plus se présenter en 2012.

On se rappelle également que Nathalie Van de Woestyne avait repris la présidence des IC après le départ d'Etienne Chalon vers le "mouvement Citoyens".

Sur la liste "IC PLUS", on retrouve François Culot (l'actuel bourgmestre de Virton), Vincent Wauthoz (échevin) ainsi que les conseillers communaux Alain Claudot et Hugues Baillot. A leurs côtés, des nouveaux.

"Sur notre liste, sur les 21 candidats, il y en 16 qui se présentent pour la première fois, explique Nathalie Van de Woestyne. Une grande partie ne s'est jamais investie dans un parti politique. Raison pour laquelle on a qualifié cette liste de "nouvelle génération". Les candidats "novices" seront accompagnés par cinq candidats plus expérimentés. Ensemble, on a confectionné un projet ambitieux mais réaliste pour Virton. Nous avons la volonté de faire plus et mieux."

Quant au bilan de la législature qui se termine : "La législature a été fortement marquée par un travail de fond, avec une remise en ordre de la gestion financière, la restructuration du service des travaux. Beaucoup d'investissements ont été consentis, avec la réalisation de travaux de grande envergure. Je pense par exemple à la piscine ou la réfection de la place Nestor Outer. Cela dit, nous pensons que la future majorité devra veiller à préserver la vie commerciale autour de cette place Nestor Outer lors des travaux qui restent encore à réaliser."

"IC Plus" comprend d'ailleurs plusieurs commerçants, dont Virginie André, la présidente des commerçants de Virton.

Parmi les autres priorités, il y a aussi le maintien de soins de qualité et de proximité à la clinique de Saint-Mard.