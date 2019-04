Viroinval : une jeune fille en escalade fait une chute de plusieurs mètres au Fondry des chiens

Un jeune fille âgée de 17 ans, qui pratiquait l'escalade, a fait une chute de plusieurs mètres ce mercredi après-midi au lieu-dit du "Fondry des chiens" (Viroinval). Blessée à la jambe et coincée dans les rochers, elle a été secourue par le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (le GRIMP) des pompiers de la zone Dinaphi. Les pompiers ont dû utiliser des équipements d'escalade et un brancard adapté pour remonter la victime. En principe, l'escalade est interdide dans cette zone classée Natura 2000.