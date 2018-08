Virginal Paper redémarre la production de papier après 14 mois d'inactivité

Cette fois, c'est reparti!

Après 14 mois d'inactivité, l'usine de Virginal Paper, ex-Idem Papers, a redémarré ce mardi la production de papier, près de Ittre.

Depuis ce matin, les rotatives de l'énorme machine de production de papier tournent à plein régime. Une partie des effectifs a donc repris le travail, sous la houlette d'un repreneur papetier scandinave et de la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne. La commune a également soutenu cette relance.

Reprise effective

"Ces trois dernières semaines, une quinzaine de personnes ont préparé la relance de l'outil", explique Vincent Vandrepol, le représentant de la Sogepa qui accompagne la phase de redémarrage du site industriel, aux côtés des travailleurs et du repreneur (groupe norvégien et suédois). Après 3 semaines de remise en état, la machine de production (150m de long, 24m de haut et 5m de large) a enfin repris du service.

"Il a fallu faire quelques réparations. Et il reste des mises au point à faire", explique Jean Bernard, responsable des opérations à Virginal Paper. "Mais cette fois, nous sommes soulagés. Il a fallu beaucoup de travail, mais nous y sommes arrivés. Nous espérons sortir notre première bobine ce mardi, 14 mois après l'arrêt des activités".

Du papier de spécialité



Plus question de produire du papier auto-copiant, comme par le passé. Un produit qui n'a plus la cote. "Désormais, nous fabriquons du papier de spécialité", précise Vincent Vandrepol. Parmi les applications possibles: les posters, les étiquettes de bouteilles de boisson ou le papier auto-collant. "Il y a de la concurrence, mais nous espérons bien nous faire une place sur le marché. Les travailleurs sont motivés. Le repreneur est expérimenté. Et le type de management a été complètement modifié", explique Vincent Vandrepol. "Ce n'est plus un management vertical, de type hiérarchique. Aujourd'hui, les gens doivent être davantage polyvalents et responsables. Il y a une meilleure communication. Davantage d'échanges. Et une volonté de réussite".

Des emplois sauvés

Côté emploi, on est loin des 380 personnes d'IdemPapers, sans compter les intérimaires et les collaborateurs externes. Mais l'usine revient de loin et a finalement pu connaître un nouveau départ.

D'aucuns n'espéraient plus rien et ont retrouvé du travail ailleurs, via les cellules de reconversion, notamment. Mais d'autres ont gardé espoir. Virginal Paper redémarre avec environ 50 personnes... 80 d'ici la fin de l'année... une relance qui soulage André, ouvrier raffineur. "Mon père, mon frère et une partie de ma famille a travaillé ici. Je suis soulagé de pouvoir rester. Et je suis confiant en l'avenir du site". En fonction des commandes et de la santé économique de l'entreprise, une autre machine pourrait être remise en service, pour d'autres types de papier.

La relance de l'usine de Virginal devrait coûter quelque 2 millions d'euros.