Virginal Paper en faillite : la Sogepa dit avoir tout tenté

Au lendemain de l’annonce de la faillite de la papeterie Virginal Paper, ex Idem Papers, la Sogepa sort du bois. Le bras financier de la Région wallonne affirme avoir tout tenté pour que la relance de l’outil, en août 2018, soit un succès. Une tentative qui s’est soldée par un échec, après la faillite de Virginal Paper prononcée par le tribunal de commerce de Nivelles, ce lundi. Un coup très dur pour les quelque 67 travailleurs du site dont certains avaient déjà connu la fermeture d’Idem Papers, en juin 2017.

Redémarrage chaotique

Pour Vincent Vandrepol, représentant de la Sogepa, il y a plusieurs explications à cette nouvelle faillite qui suscite une grosse déception chez les travailleurs, en particulier. « C’est la conséquence d’une succession d’événements. Il y a d’abord eu des problèmes techniques. Le redémarrage de la machine à papier a été plus laborieux que prévu. Après 14 mois d’arrêt, les installations ont connu plusieurs casses et des problèmes techniques. Cela nous a fait perdre du temps ».

« Nous avons également mis un certain temps pour trouver du personnel qualifié », précise Vincent Vandrepol. Les livraisons de pâte à papier se sont aussi fait attendre. « Nous avons pris du retard pour envoyer nos échantillons (de papier de spécialité) aux clients. La production a donc réellement débuté en novembre dernier, soit très tardivement. Les premières commandes sont rentrées par la suite, ce qui veut dire que les premières livraisons n’ont été assurées qu’au début de cette année.

Commandes timides

Virginal Paper espérait des commandes considérables. Mais elles se sont avérées moins importantes que prévu. « Avec ces retards, certains clients se sont montrés plus prudents et ont reporté leurs commandes. Par ailleurs, tous les fournisseurs se sont mis à demander à l’usine un paiement « cash », voire un paiement à l’avance, pour l’énergie (électricité, gaz). Parfois, l’usine se voyait imposer des garanties supplémentaires. Tout cela a pesé lourdement sur la trésorerie de la société. Le site a accusé des pertes et un manque de liquidités. Ce qui a nécessité un refinancement à très court terme ». Refinancement que le partenaire privé, un groupe papetier scandinave (groupe de Terje Haglund) n’a pas assuré.

Partenariat fragile

Nous le signalions en février dernier, le partenariat public-privé (Sogepa 45%– papetier scandinave 55%) présentait déjà des signes de faiblesse. https://www.rtbf.be/info/regions/detail_virginal-paper-avenir-incertain-apres-une-relance-perilleuse?id=10149998

Le plan financier destiné à renforcer l’activité du site tardait à se concrétiser. En février, de source syndicale, la Sogepa attendait toujours près de 2,75 millions d’euros de la part des Scandinaves, le bras financier wallon apportant alors quelque 2,25 millions d’euros. En février dernier, d’aucuns s’interrogeaient aussi sur la stratégie de l’opérateur privé. Le groupe scandinave semblait surtout intéressé par d’autres rachats. Celui de la papeterie allemande Zanders. Et le projet de rachat du géant Arjo Wiggins.

En tout, la Sogepa a injecté « 3 à 4 millions d’euros dans l’opération », précise Vincent Vandrepol. De l’argent public, soulignent les syndicats. « Il est facile de critiquer, après coup », rétorque le représentant de la Sogepa. « Mais à ce moment-là, nous avons tout fait pour relancer l’activité. Si nous n’avions pas injecté l’argent, on nous l’aurait reproché ».

Sogepa et syndicats

Hier, les représentants syndicaux exprimaient leur colère suite à cette nouvelle faillite. « C’est de l’argent public. Nous aurions voulu être informés régulièrement. Avoir plus de transparence aussi ! »

Mais pour Vincent Vandrepol, il n’y a pas eu de manque de dialogue ni de transparence. « Les relations avec les travailleurs ont toujours été cordiales. Je les remercie d’ailleurs pour leur travail, leur flexibilité et leur savoir-faire. Le papier qu’ils ont fait n’avait jamais été d’aussi bonne qualité depuis 10 ans. Je ne comprends pas les critiques des syndicats ».

Reprise miracle ?

Chat échaudé craint l’eau froide. « Après ce que le site a déjà vécu, une reprise semble cette fois très difficile », explique la Sogepa. Après deux faillites (Idem papers et Virginal Paper), clients et fournisseurs ont été sérieusement refroidis. « Je ne ferme pas la porte à un candidat repreneur. Les machines et le personnel sont là. Mais il faudrait des moyens financiers et une relance à gros volumes pour pouvoir repartir. Redémarrer à nouveau ne serait pas facile, d’autant que le temps presse. »

Ce lundi, un curateur a été désigné par le tribunal. Sauf surprise de dernière minute, il faudra liquider les actifs, évaluer d’éventuelles créances et prévoir les cellules de reconversion pour le personnel. Pour rappel, l’argent public injecté par la Sogepa a servi à acheter les terrains et les bâtiments. Des biens valorisables même en cas de réaffectation du site. Une reconversion éventuelle qui n’est pas à l’ordre du jour.

Un dossier que les collègues de l'entreprise NLMK, aussi à Ittre, suivront de près. Tout comme les autorités locales, tant les conséquences financières sur les finances communales d'Ittre sont importantes.