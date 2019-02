Virginal Paper : avenir incertain après une relance périlleuse

Dans la commune d’Ittre, les travailleurs de NLMK-Clabecq ne sont pas les seuls à être inquiets pour leur avenir. Ceux de la papeterie de Virginal Paper, non loin de là, ont aussi quelques craintes, 6 mois après la relance de l’ancienne usine IdemPapers. Les efforts de la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne, de la commune d’Ittre, d’un repreneur scandinave et de quelques autres acteurs économiques et politiques ont permis de relancer l’outil. Mais cela ne s’est pas fait sans mal. Des problèmes techniques sont survenus. Des retards de livraison de pâte à papier ont freiné le processus de relance. Et malgré un carnet de commandes encourageant, voilà qu’aujourd’hui le plan financier destiné à renforcer l’activité du site tarde à se concrétiser. De quoi provoquer de sérieuses craintes dans le chef des syndicats, des ouvriers et de certains élus locaux, en dépit des espoirs de la Sogepa.

Plan financier délicat

Plusieurs interlocuteurs nous l’ont confirmé : le plan de financement devait être ficelé pour le 15 février. Mais à ce jour, le repreneur scandinave n’aurait pas encore tenu ses engagements. « Selon mes informations », explique Manu Fernandez (CSC), « l’argent des Scandinaves se fait attendre. Nous commençons à avoir des doutes ». La Sogepa espère obtenir jusqu’à 2,75 millions d’euros de la part du partenaire privé scandinave. Mais selon nos informations, non seulement cette somme se fait attendre, elle pourrait en outre être significativement revue à la baisse. Quoi qu’il en soit, la Sogepa poursuit ses efforts pour concrétiser le projet de consolidation de Virginal Paper. Le bras financier de la Région wallonne confirme, de son côté, une participation financière à hauteur de 2,25 millions d’euros. Le redémarrage de l’usine n’a pas été facile, mais le passage à la vitesse de croisière de l’usine semble également délicat. Et les syndicats redoutent un enlisement qui pourrait être fatal. « Si les Norvégiens ne respectent pas leur parole, ce sera le clash », commente Bénédicte Leduc, de la CGSLB.

Reprises diverses

« Dans ce dossier, on marche sur des œufs », nous a confié un intervenant qui souhaite rester anonyme. D’autant que le groupe scandinave avance à grands pas, sans tergiverser, vers d’autres projets. Il vient de racheter la papeterie allemande Zanders. Et il négocie déjà le rachat du géant du papier, Arjo Wiggins. Pour Philippe Leclercq (FGTB), « il faut espérer que Ittre ne reste pas en rade dans cette stratégie de multinationale ». Le spectre d’un scénario à la NLMK-Clabecq plane sur la soixantaine de travailleurs de la papeterie. La Sogepa estime qu’un repreneur qui investit sur un site, lors d’une reprise, n’a pas intérêt à lâcher prise aussi vite. D’aucuns pensent que le groupe scandinave veut s’implanter et se développer sur le continent par le biais du holding. D’autres y voient une stratégie de démantèlement des concurrents dans un contexte mondial difficile pour le secteur du papier.

Selon nos informations, la Sogepa aurait peut-être approché un autre investisseur privé, pour remédier à un éventuel coup dur financier. Mais dans ce dossier, comme dans celui de NLMK, l’omerta fait la loi.