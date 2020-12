Violent incendie d'un hôtel en construction à Liège

Les pompiers et une autopompe sont toujours sur place ce vendredi matin à Liège, par mesure de précaution, après le violent incendie qui s'est déclaré hier soir dans un hôtel en construction ((Park Inn Radisson)), au coin de la rue de l'Académie et Agimont, au Cadran, sur les hauteurs de la place St-Lambert.

Le feu a pris vers 19H15, au niveau de la toiture. Le plan rouge a été déclenché, les pompiers sont venus en nombre (plus d'une trentaine d'hommes du feu), la protection civile a été appelée en renfort équipée d'une citerne de 25.000 litres d'eau, et un périmètre de sécurité a été établi par la police. 5 riverains ont dû être évacués mais il n'y a pas eu de blessé. Vers 21H, l'incendie était sous contrôle. Le major des pompiers Sébastien Babette dirigeait les secours sur place: "A notre arrivée, vers 19H20, on constate que la toiture est bien embrasée. Et que le feu prend vite de l'ampleur sachant qu'il est à plusieurs niveaux au-dessus du sol, donc difficile d'accès et qu'il commençait déjà à menacer des maisons mitoyennes. Dans l'incendie, il y a bien sûr tous les matériaux qu'on rencontre sur une toiture classique en construction donc du bois, des matériaux d'isolation. On a aussi sorti des bonbonnes de gaz qui servent à mon avis, à des travaux de soudure." Selon les pompiers toujours, la structure en béton du bâtiment n'est pas menacée. Et selon la police, il n'y a eu d'émanations de produits toxiques.

Dès que tout risque sera définitivement écarté, des experts se rendront sur place pour déterminer les causes du sinistre.