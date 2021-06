Violences policières présumées contre Mounaïme : la plainte classée sans suite par le parquet de Bruxelles

"Je m’appelle Mounaïme, j’ai 19 ans… Je me suis fait arrêter à la manifestation pour George Floyd. Je me suis fait arrêter alors que j’étais venu pour manger. On m’a mis dans un van. On m’a laissé là deux minutes. Après, il y a cinq policiers cagoulés qui sont venus et qui m’ont tapé." Le visage tuméfié, les larmes aux yeux, la voix brisée, Mounaïme racontait dans une vidéo, le 7 juin 2020, les violences qu’il disait avoir subies de la part de cinq policiers de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles. Nous sommes le jour de la grande manifestation Black Lives Matter dans le quartier Louise, soit il y a un an presque jour pour jour. Plainte avait été déposée dans la foulée par Mounaïme. La RTBF vient d’apprendre que celle-ci a été classée sans suite.

???????????? [ VIOLENCES POLICIÈRES ] Mounaime, âgé de 19 ans, a été lynché par cinq policiers à Bruxelles lors de la manifestation contre le racisme et les #ViolencesPolicières.



???? Recevez en temps réel nos alertes en vous abonnant à notre canal Telegram. https://t.co/bSmBHiF4cW pic.twitter.com/PfgxqY1h42 — [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) June 8, 2020

"Le dossier a été récemment classé sans suite", nous confirme ce mardi le parquet de Bruxelles. "De nombreuses auditions ont eu lieu mais il n’a pas été possible d’identifier formellement le ou les auteur(s) des faits." Je n’ai pas la même lecture que celle du parquet Contacté, Maître Guillaume Lys, l’avocat du jeune homme, ne comprend pas. Tout d’abord, parce que la communication relative à ce classement est d’abord dirigée vers la presse "plutôt qu’à Mounaïme et sa famille qui sont les premiers concernés par les faits". Ensuite, "j’ai pu moi aussi consulter le dossier et je n’en ai pas la même lecture que celle du parquet. J’entends que des personnes n’auraient pas été identifiées dans le cadre de ce dossier. C’est totalement faux ! On a identifié l’équipe responsable de l’intervention et on a une personne qui correspond totalement à la description qui en a été faite par mon client." Des éléments qui interrogent l’avocat. "Cela pose question sur la bonne volonté du parquet de faire la lumière sur ces faits de violences policières. L’année dernière, le parquet était le premier à nous annoncer officiellement qu’il souhaitait faire toute la lumière sur cette enquête. Et aujourd’hui, on nous annonce qu’un dossier pareil est classé sans suite après la stupeur et l’émoi que celui-ci a suscité dans la population, au sein de toute cette jeunesse qui parfois se trouve confrontée à des policiers qui font mal leur travail. C’est totalement inacceptable !" Le lendemain des faits, la RTBF avait interviewé Mounaïme, qui souffrait alors d’hémorragies internes et était même tombé dans les pommes après le tabassage qu’il déclare avoir subi.

Plainte déposée pour violences policières suite à la manifestation anti-racisme de Bruxelles -... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

"Ils m’ont collé au sol, ils ont poussé sur la tête, j’avais du mal à respirer", raconte le jeune homme, se rendant dans un fast-food pour manger avec un ami et pris dans la foule des manifestants. Il insiste : il n’a pas pris part aux violences qui ont suivi le rassemblement Black Lives Matter. Mais dans le combi, "ils m’insultent de fils de p…, de couillon. Et là, sans que je puisse dire quoi que ce soit, ils me frappent. J’avais l’impression d’avoir été emmené par des bandits, des mafieux, mais pas par la police." Sa version n’a jamais varié Des accusations graves que soutient toujours son avocat. "Sa version n’a jamais varié. Dès sa première audition, il a donné une version très précise des choses, une description détaillée des habits des policiers, de la camionnette… Des éléments qui ont pu être vérifiés. Personne n’a jamais mis en doute la crédibilité de ses déclarations." "Il nous reste encore la possibilité de nous constituer partie civile entre les mains d’un juge d’instruction qui reprendrait le dossier, constaterait les progrès de l’enquête et irait un pas plus loin, pour essayer de procéder à l’identification de ces personnes qui ont porté des coups extrêmement violents à Mounaïme", enchaîne Maître Lys. "Il faut le rappeler : nous sommes ce jour-là dans le cadre d’une manifestation contre le racisme et les violences policières. Et qu’une personne étrangère à cette manifestation a été tout simplement tabassée dans un fourgon par des policiers, c’est quelque chose d’absolument terrifiant." Enquête interne interrompue Mounaïme reste traumatisé par les faits, de l’aveu de son avocat. "C’est quelque chose qui choque à vie. Parfois, il va mieux. Parfois, il y repense. Son contact face à l’autorité est désormais différent parce que cette autorité peut faire un usage abusif de ses moyens de coercitions. Pour qu’il aille mieux, pour qu’il puisse reprendre confiance dans le système judiciaire, c’est qu’il ait face à lui un parquet qui le prenne par la main et lui montre que justice peut être faite. Ici, avec ce classement, on a un parquet qui veut fermer les yeux sur certains agissements. Pour quelles raisons ?" La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles avait également ouvert un dossier auprès de son service de contrôle interne. "Sur le plan administratif et disciplinaire, l’enquête a été interrompue en attente d’une décision judiciaire", nous indique Ilse Van De Keere, porte-parole de la zone. Le classement sans suite devrait cette fois définitivement interrompre la procédure interne.