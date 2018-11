Violences lors d'un baptême à l'UCL: "On peut parler de faits graves", selon le vice-recteur

Un cercle fermé suite à des débordements lors d'activités de bleusailles, la sanction est rare à l'Université catholique de Louvain. C'est pourtant la décision qui a été prise par les autorités académiques en octobre dernier. Et ce suite "à des constats avérés de traitements dégradants, de violences physiques et morales et d'attentats à la pudeur lors des baptêmes", explique un mail du doyen de la faculté des sciences de la motricité (FSM) aux étudiants, professeurs et collaborateurs.

Didier Lambert, vice-recteur aux affaires étudiantes de l'UCL, s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce lundi midi. Il a expliqué que l'université a été informée le jeudi 11 octobre "par différents courriers électroniques de débordements lors d'activités de bleusailles et de baptêmes".

Violences et attentat à la pudeur

Selon la même source, "on parle de traitements dégradants, de violences physiques et morales, d'attentat à la pudeur. On peut parler de faits graves que l'UCLouvain réprouve totalement".

Les autorités académiques ont décidé de fermer immédiatement le cercle "jusqu'à la fin du quadrimestre avec une réévaluation de la situation au début du quadrimestre suivant". La MAF ne pourra pas non plus organiser de baptême en 2019-2020. Enfin, précise Didier Lambert, "la faculté a pris des décisions complémentaires : ne plus reconnaître la MAF comme association étudiante facultaire, et ce jusqu'à l'automne 2021".

Les bleusailles organisées par la MAF ont réuni au total 47 étudiantes ou étudiants lors des premiers jours. "Après la première semaine d'activité, ce nombre s'est considérablement réduit, détaille Didier Lambert. Au terme du processus, il semblerait que moins de 15 étudiants aient été baptisés."

Des sanctions jusqu'à l'exclusion

L'UCLouvain affirme avoir tout mis en oeuvre en interne pour gérer la situation. Un espace d'expression et de prise de parole pour les étudiants a été ouvert. Certains en ont déjà profité. "Je recevrai encore des étudiants cet après-midi", ajoute Didier Lambert.

Selon Didier Lambert, les auteurs des faits pourraient aussi bien être des étudiants régulièrement inscrits que d'"anciens étudiants ou d'étudiants qui ont eu un passage furtif dans notre institution". L'UCLouvain se réserve le droit de porter plainte contre eux. Les étudiants concernés pourraient aussi passer devant une commission disciplinaire interne. Cette commission prévoit différents grades de sanctions en fonction des faits commis. Cela peut aller jusqu'au renvoi définitif de l'étudiant, peut-on lire sur le site internet de l'université.