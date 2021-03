Violences dans le centre de Liège : Denis Ducarme s'en prend au "silence assourdissant" de la ministre de l'Intérieur

Plus tôt dans la journée, interrogé par LN24 en marge d'une manifestation de policiers dans la Cité ardente, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, s'est quant à lui étonné du peu d'arrestations qui ont eu lieu jusqu'à présent. "Quand je vois qu'il n'y a que deux personnes poursuivies, cela me pose question quand on voit le nombre d'images de surveillance. J'espère que le parquet ira plus loin", a-t-il dit.

"L'exploitation des images est en cours. Je ne doute à aucun moment du sérieux du travail réalisé par les enquêteurs", a répondu M. Van Quickenborne à M. Ducarme, exprimant au passage sa confiance dans les résultats de l'enquête.

Une task force

Les circonstances des émeutes mais aussi le port du masque ne facilitent pas le travail d'identification et la seule présence à la manifestation suite à laquelle les violences ont été commises ne peut justifier une arrestation, a-t-il ajouté.

Le phénomène de ces émeutes urbaines semble en augmentation ces dernières années. Interrogé par Philippe Goffin (MR), le ministre de la Justice en collaboration avec sa collègue de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a annoncé la mise en place d'une task force consacrée à ce problème dans les semaines qui viennent.

Interrogée au même moment en commission de l'Intérieur, Mme Verlinden a condamné les violences commises samedi avant de revenir sur le déroulement des événements. Elle se rendra ce jeudi à Liège.