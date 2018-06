Vingt-deux kilos de drogues saisis lors de 11 perquisitions en Région bruxelloise et à Meise

Lors de 11 perquisitions menées entre les 5 et 8 juin à Schaerbeek, Anderlecht, Ganshoren, Koekelberg, Evere et Meise par la zone de police Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode), 22 kilos de stupéfiants ont été saisis. Huit suspects ont été mis à la disposition des autorités judiciaires, dont 5 ont été placés sous mandat d'arrêt, indique mardi le parquet de Bruxelles.

Sept premières perquisitions ont été menées les 5 et 6 juin à Schaerbeek, Anderlecht, Meise et Koekelberg. Lors de celles-ci, 9 kilos de marijuana, 500 grammes de cocaïne et 12 kilos de produits de coupe de stupéfiants ont été découverts. Cinq suspects ont été interpellés dont quatre placés sous mandat d'arrêt.

Trois nouvelles perquisitions ont été effectuées le 7 juin à Schaerbeek et Ganshoren, dont l'une chez un suspect présenté comme étant le "banquier" de l'organisation et une autre chez un homme suspecté d'être un livreur du trafic. Les deux individus ont également été mis à disposition du juge d'instruction, qui a placé l'un d'eux sous mandat d'arrêt. La police a en outre mis la main sur 500 grammes de speed, une compteuse de billets, des pilules d'XTC, divers GSM, deux véhicules qui ont été saisis ainsi que divers vêtements et casques de motos neufs, probablement issus d'un vol.

Enfin, le 8 juin, les enquêteurs ont procédé à une perquisition à Evere chez un suspect qui a été interpellé car soupçonné de stocker la marchandise. Du matériel pour une plantation de marijuana a été découvert.