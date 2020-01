Vincent Macq, procureur du Roi de Namur, face à la montée des extrémismes: "Les loups sont de retour!"

Le Procureur du roi de Namur, Vincent Macq, n’a pas mâché ses mots dans son discours de nouvel an ce mercredi. "Le déchaînement des discours de haine me fait froid dans le dos. Sur les réseaux sociaux, dans la rue ou chez certains hommes politiques au cœur même de nos démocraties, le racisme, le négationnisme, la xénophobie, l’antisémitisme, l’islamophobie, l’homophobie, le sexisme se sont banalisés. Les loups sont de retour ! Nous devons nous souvenir que cela a commencé comme ça dans les années 30'. Et on sait où cela nous a menés…"

Et Vincent Macq d’évoquer son grand-père maternel, Mathieu De Jonge, avocat de profession, devenu éditorialiste de la Libre Belgique clandestine sous l’occupation allemande. "J’ai relu certains de ses articles dans lesquels il appelait ses collègues magistrats de l’époque à résister, à ne pas accepter l’ordre établi par les nazis. Mathieu a été arrêté en mai 1943 et est mort au camp de Mauthausen en mai 1944. Je ne veux pas qu’il soit mort pour rien, comme tant d’autres personnes à l’époque."

Pour Vincent Macq, tout le monde doit prendre ses responsabilités face à la montée des extrémismes, y compris les juges. "C’est notre devoir de rappeler les interdits, de poursuivre et de sanctionner les personnes coupables d’appel à la haine raciale, par exemple. Dans les cas les plus graves, des peines de prison sont prévues. Mais nous pouvons aussi utiliser des peines alternatives. Il faut être ferme et éducatif."

Dans son discours de Nouvel An, le procureur de Roi a annoncé que ces infractions-là constitueront désormais une priorité pour le Parquet de Namur. Non sans insister sur le rôle de chacun : la presse, les responsables politiques, les enseignants… "On ne peut pas s’émouvoir devant les cérémonies des 75 ans de la libération d’Auschwitz ou verser une larme en regardant la Liste de Schindler, et rester les mains dans les poches."