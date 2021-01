Vincent dort devant la gare de Namur depuis 7 mois : "J'aimerais bien mourir tranquillement"

Un visage rougi par le froid et l’alcool émerge d’une vieille couverture. Comme chaque matin depuis 7 mois, Vincent se réveille aux bruits de la rue, des voitures, des bus, des navetteurs qui sortent de la gare avec empressement. "Il a neigé cette nuit, raconte-t-il. Ma couverture est mouillée."

L’endroit paraît mal choisi : l’entrée de la galerie Werenne, en face de la gare de Namur. "Mais ici au moins je vois des copains pendant la journée." A en croire le nombre de SDF échoués dans le quartier, c’est aussi un endroit où l’aumône rapporte encore assez de pièces pour s’acheter un sachet de frites, un café et surtout des canettes de bière. "Je n’ai pas mangé depuis trois jours, mais je bois. Ça m’aide à tenir, à supporter."

L’abri de nuit ? "Le premier jour où j’y suis allé, on m’a volé mon portefeuille ; le deuxième jour, mon téléphone… Alors je me suis dit : Vincent, il faut que tu trouves un autre endroit pour dormir. Et j’ai atterri ici."

Pas obligés de se rendre à l’abri de nuit

C’est un paradoxe à Namur, l’abri de nuit n’affiche pratiquement jamais complet en hiver, mais beaucoup de SDF dorment dehors, même quand il gèle à pierre fendre. "Ils connaissent l’abri de nuit ; les services sociaux passent tous les jours en rue pour les sensibiliser, mais ils restent évidemment libres, déclare Philippe Noël, le président du CPAS. Pas question de les contraindre. L’abri de nuit est un lieu de vie collectif, avec ses contraintes, ses horaires, ses règles… Certains préfèrent encore dormir dehors. Dans ce cas, les maraudes de services sociaux fournissent les soins et les couvertures nécessaires pour pouvoir se protéger du froid."

Le bonnet vissé sur la tête, emmitouflé dans sa doudoune, une canette à la main (il est 9h du matin), Vincent nous explique qu’il a déjà été exclu de l’abri de nuit "à cause d’une bagarre". Le règlement interdit d’apporter de l’alcool à l’intérieur. "Certains usagers ont tendance à consommer beaucoup avant d’arriver vers 21h, explique Emeline Legrain, infirmière coordinatrice du réseau social urbain namurois. Cela favorise les tensions, les disputes une fois à l’intérieur."

"Il fait froid, c’est trop dur"

Vincent est à la rue depuis 7 ans. Cet ancien menuisier ébéniste de 60 ans est résigné : "je n’ai plus envie de bouger ; je ne vais pas me suicider… Non, ce n’est pas ça. Mais j’aimerais bien mourir tranquillement."

Cette nuit, un compagnon d’infortune, Didier (47 ans), a dormi à côté de lui. Enfin, "dormi" façon de parler. "Je n’ai pas fermé l’œil, raconte Didier ; il fait trop froid ; c’est trop dur. Ce soir j’irai me reposer à l’abri de nuit."

La vie, lui, il y croit encore. "Il faut que je fasse refaire ma carte d’identité, puis ma carte de banque et toucher 6 mois d’arriérés de chômage. Je veux retrouver une vie normale, avec un boulot, une maison, comme avant."

Avant quoi ? Une dépression nerveuse, suivie d’une séparation conjugale et l’engrenage infernal : perte d’emploi, perte de revenus, perte de domicile, et pour finir : la rue. Didier y est depuis un an.