Vincent Blondel, recteur de l'UCLouvain : "Notre volonté est de revenir à un présentiel responsable"

Alors que la session d’examens touche à sa fin dans les universités, celles-ci réfléchissent déjà à la manière d’organiser les secondes sessions d’août et septembre, et surtout la future rentrée, en pleine période de déconfinement. La vie académique a été pour le moins chamboulée ces trois derniers mois avec la crise du Covid-19. Les cours et les examens se sont déroulés à distance, en ligne, mettant en exergue les inégalités et entraînant stress et frustrations, tant de la part des étudiants que du corps enseignant. S’il est encore trop tôt pour observer l’impact de cette réorganisation inopinée sur le taux de réussite de cette année académique, voire le taux d’abandons, l’heure est venue pour Vincent Blondel, le recteur de l’UCLouvain, de tirer les premiers enseignements de cette crise et d’évoquer les mois à venir.

L’université était-elle, selon vous, suffisamment bien outillée pour affronter cette crise ?

"C’était évidemment inattendu. Il a fallu poser des choix très rapidement, gérer dans une urgence permanente. L’université n’a pas été au repos ! Le bilan est très positif, même si tout n’était pas parfait : il y a eu des moments difficiles pour les membres du personnel comme pour les étudiants. Nous avons travaillé avec toute l’énergie possible pour assumer nos responsabilités. Nous avons pris énormément de dispositions pour répondre aux préoccupations de nos étudiants : salles d’études, aides sociales en matière de logement, pour ceux qui ont perdu leur job étudiant ou encore pour l’achat ou le prêt d’ordinateurs… Tout cela se chiffre. Nous avons reçu une aide de 300.000 euros de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais l’ensemble des dispositions que nous avons prises à l’égard des étudiants dépasse deux millions d’euros".

"Nous nous concertons également régulièrement entre les six universités francophones. Le basculement en mars vers l’enseignement à distance a ainsi été décidé collégialement. Il y a une bonne coordination entre universités, même si des déclinaisons peuvent varier d’un endroit à l’autre. Par contre, c’est encore difficile d’avoir déjà collectivement une vision sur quel sera le chemin à suivre pour les mois à venir".

La session d’examens de juin s’est déroulée dans un contexte inhabituel. Cela va-t-il être pris en compte dans la manière de coter les épreuves ?

"L’université a communiqué très clairement sur sa volonté que cette session soit une session équitable et que les étudiants puissent présenter leurs examens dans des conditions analogues, que ceux-ci soient adaptés aux circonstances et bienveillants. Il est laissé aux enseignants la possibilité de choisir les dispositions d’examens les plus appropriées au vu de la matière qu’ils enseignent. Ces examens sont faits de manière sérieuse, même si nous sommes bien conscients que cette session est stressante pour les étudiants. […] Notre volonté est que les résultats ne soient pas significativement différents de ceux de la session de juin de l’année dernière ou de l’année d’avant".

Comment va s’organiser la seconde session ? L’UCLouvain a-t-elle les moyens de l’organiser en présentiel, comme le recommande la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny ?

"Nous avons les moyens d’organiser une deuxième session totalement en présentiel si d’aventure il n’y a pas de mesure de distanciation physique ou sociale entre les personnes. Or il semble qu’il restera de telles mesures. Cela nécessite que l’université s’adapte. Notre volonté, tant pour cette session d’août-septembre que pour l’année académique qui suit, c’est de faire un présentiel responsable, de faire tout ce que nous pouvons pour assurer la présence des étudiants tant pour les examens que pour les cours. Les enseignants pourront réorganiser les examens oraux en présentiel, de même que pour les cours de taille relativement petite. Il y aura des examens en présentiel, mais ils ne le seront pas tous".

L’enseignement à distance ne deviendra donc pas la norme dès la rentrée ?

"Nous aurons des modalités mixtes, nous nous adapterons de manière assez souple aux conditions sanitaires. Il ne faut pas exclure la possibilité qu’il y ait un rebond de l’épidémie. C’est pourquoi nous avons un calendrier académique qui prévoit une semaine d’adaptation en fonction de l’évolution, une warm-up week destinée aux nouveaux étudiants, ainsi des cours hybrides partageant du présentiel et du distanciel et évidemment une évaluation continue pendant toute l’année et pas uniquement au moment des examens".

"La situation de crise permanente que nous avons vécue ces derniers mois nous permet de nous préparer à un éventuel rebond. Nous suivrons évidemment toutes les consignes. Nous utiliserons les locaux au maximum de nos capacités. Si la situation nous permet de revenir complètement au présentiel, les locaux et les horaires seront prêts".

Et les 24 heures vélo, auront-elles lieu en 2020 ?

"Nous voulons assurer les cours en présentiel pour les étudiants, mais également leur permettre de participer, dans une certaine mesure à ces activités extra-académiques. Pas seulement le folklore, mais aussi les activités sportives, culturelles, sociales, les kots à projets… Nous sommes en discussion avec les organisations étudiantes pour voir ce que nous allons pouvoir maintenir ou éventuellement adapter. Nous verrons donc aussi pour les 24 heures vélo si elles sont organisées et sous quelle forme".