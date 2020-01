Villers-le-Bouillet : le réaménagement du site de la sablière a commencé

Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés ce lundi sur le site de la sablière à Villers-le- Bouillet.

Ce vaste terrain de 5 hectares a longtemps été une sablière puis, à la fin de cette exploitation, il a eu différentes affectations dont notamment un terrain de moto-cross. Abandonné depuis plusieurs années, il va être entièrement réaménagé dans le cadre du PCDN, le plan communal de développement de la nature.

Balade, détente et découverte

Le but c’est de développer toute une zone de découverte et de mise en valeur de la nature, des plantes et des insectes particuliers qui existent dans ce milieu sablonneux.

"Il y aura différentes parties au site avec un parcours de promenades, des mares, une partie d’observation mais aussi une partie didactique avec le PCDN de Villers-le-Bouillet et les écoles", explique Cédric Willems, le responsable communication de la commune.

Pour mener à bien ce projet, il faut d’abord débroussailler, enlever la végétation superflue. C’est ce que les ouvriers ont commencé ce lundi. Il faudra ensuite effectuer un petit décapage du sol sur 5 à 15 centimètres "pour que le sable soit à nouveau visible", ajoute Cédric Willems.

Une partie du projet, la zone de promenade notamment, sera déjà réalisée dans un an. Il faudra une année de plus pour concrétiser le projet didactique.