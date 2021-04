Villers-la-Ville: une arcade de l'abbaye à nouveau percutée par un camion

Un camion a accroché une arcade de l’abbaye. Il ne s’agit pas de l’arcade qui est en cours de restauration, mais de celle qui enjambe la route qui va vers Mellery, fermée à la circulation en ce moment en raison du chantier d’Infrabel.

C’est d’ailleurs un camion du chantier qui a déstabilisé le pont.

Emmanuel Burton (bourgmestre de Villers-la-Ville) : "L’accident a eu lieu à proximité de l’abbaye, un endroit que l’on surnomme la porte de Namur. A cet endroit, il y a un chantier d’Infradel pour la rénovation d’une portion du chemin de fer et un pont à quelques mètres de là. Un camion, qui apportait des matériaux au chantier à accrocher l’arcade en question. Le bas de l’arcade est totalement déstabilisé. Pour le moment, il est interdit d’y circuler par en dessous. Au niveau du chantier en lui-même cela n’a pas beaucoup de conséquences, cela complique un peu le travail vu que Infradel pouvait acheminer des matériaux de part et d’autre de leur pont. Maintenant, l’accès ne se fait plus que par le bas et par le pont de la RN 275".