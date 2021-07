Villers-la-Ville : un projet d’habitat groupé écologique et intergénérationnel

Un nouveau projet d’habitat groupé vient d’être lancé à Villers-la-Ville. Baptisé " Le Temps d’M ", il a pour objectif de créer un espace de vie partagé mais également de relever une série de défis en matière d’intégration et d’environnement notamment.

Neuf familles se sont déjà embarquées dans l’aventure. A terme, quatorze logements seront construits sur une surface de près de deux hectares. Une ancienne ferme doit aussi être rénovée. " L’objectif c’était vraiment de trouver quelque chose qui n’était pas trop isolé avec une gare à proximité et un bâti existant à rénover ", explique Olivier Cappelle l’un des initiateurs du futur habitat groupé. " Quand on est tombé sur ce terrain, on a craqué ! En plus il est traversé par la rue de Mellery. C’est important parce qu’on voulait vraiment s’intégrer dans la commune et ne pas faire notre projet en autarcie ".