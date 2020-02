Villers-la-Ville: un manque de coordination autour du chantier de reconstruction des arcades?

Le chantier de reconstruction des arcades (percutées par un camion en 2013) doit commencer le 17 février. En principe, ces travaux doivent s’accompagner d’aménagements routiers sur la nationale qui passe en dessous des arcades.

Pour le bourgmestre, ces travaux auraient dû être réalisés en même temps pour limiter le temps de fermeture de cette chaussée très fréquentée. Mais Emmanuel Burton a appris récemment que les travaux routiers seront réalisés plus tard, car le Service public de Wallonie (SPW) n’a pas encore finalisé le dossier. Pour lui, c’est incompréhensible.

"Cela nous met en colère car, pendant ce temps-là, d’autres travaux – qui étaient prévus aussi par le SPW mais qu’il ne voulait pas réaliser en même temps pour ne pas bloquer les deux grands axes de Villers-la-Ville – ont été reportés. C’est le cas des travaux sur la RN93, ils se focalisent plutôt sur la 275, le passage des camions. Conclusion : rien ne se fait, ou rien ne se fera ! […] En attendant, il faudra se positionner par rapport à ces travaux autour des arcades. C’est l’urgence. On a demandé à l’entreprise de nous établir un tableau précis avec tout ce dont ils avaient impérativement besoin pour bloquer la circulation à ce moment-là. Nous verrons après si nous acceptions (ou pas) le planning proposé […] De par l’incompétence ou l’incurie des services concernés, il est possible qu’on dise "non" !"