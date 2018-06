Villers-la-Ville: un foyer de maladie de Newcastle impose le confinement des volailles

Le bourgmestre de Villers-la-Ville, Emmanuel Burton, a pris vendredi soir une ordonnance pour que les particuliers qui détiennent des volailles appliquent des mesures de confinement radicales dans une partie de la commune. Un vétérinaire a en effet signalé vendredi à l'AFSCA qu'une volaille détenue par un particulier habitant à la rue de Gentissart, entre Mellery et Tilly, était touchée par la maladie de Newcastle. L'homme n'est pas sensible à cette paramyxovirose mais elle est par contre très contagieuse pour les volailles et pigeons, et certaines souches agressives entrainent d'importantes mortalités.

Comme le demandait l'AFSCA, le bourgmestre - lui-même agriculteur - a instauré un zone de sécurité de 500 mètres autour du foyer et a fait distribuer dans ce périmètre, par des agents communaux allant de porte en porte, un avis reprenant les mesures à appliquer de manière immédiate. Dans cette zone, tous les détenteurs de volailles ou de pigeons, professionnels ou non, devront déclarer leurs animaux à la commune avant lundi à midi, et faire vacciner leurs animaux (à l'exception des canards, des oies et des cailles naines) dans les 48 heures.

Toujours dans ce périmètre, sauf dérogation de l'AFSCA, les transports de volailles, de pigeons et même d'oeufs à couver sont interdits, tout comme le transport et l'épandage de litière ou de fumier de volailles. Les pigeons doivent être confinés, et l'accès au pigeonnier sera réservé à celui qui se chargera d'appliquer les mesures de désinfection prescrites par l'AFSCA. Toutes ces mesures seront d'application jusqu'au 13 juillet.



