Villers-la-Ville : la pluie joue les troubles fêtes pour la première de la représentation du Petit Prince

C’était ce mardi soir que devait avoir lieu la première de la représentation du Petit Prince de Saint-Exupéry. Cela devait se dérouler en extérieur, dans l’abbaye de Villers-la-ville. Mais les trombes d’eau qui s’abattent sur la Belgique ont douché les espoirs des organisateurs.

Si jusqu’au bout les organisateurs avaient un petit espoir ils ont dû se rendre à l’évidence et annuler la représentation. Un peu avant 20h30 ce sont finalement des cordes qui sont tombées.

Coup dur

Cette météo qui fait grise mine, c’est à la fois un coup dur pour les organisateurs mais pour l’ensemble du secteur. En effet, après des mois de fermeture, de nombreux spectacles sont supposés se dérouler en plein air afin d’accueillir plus de monde. Mais avec la pluie, la possibilité de maintenir les spectacles est souvent compromise.

Pour l’avant-première du Petit Prince ce sont 400 personnes qui étaient attendues ce mardi soir. 400 autres personnes sont à nouveau attendues ce mercredi. Patrick De Longrée, le producteur de la pièce, explique que la décision a été prise deux heures avant le spectacle, "ce qui permet au spectateur de s’organiser, de regarder sur notre site internet et de ne pas prendre la route le cas échéant. Ce qui est une grande facilité. Ensuite, on décide d’une date de report. Si les spectateurs ne sont pas disponibles alors, on tente de les placer un autre soir ou on va jusqu’à rembourser ses tickets".

L’épisode météorologique que nous nous apprêtons à vivre cette semaine n’est pas banal puisqu’il devrait pleuvoir en une semaine l’équivalent d’un mois de pluie.