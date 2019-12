Villers-la-Ville ne respecte pas ses obligations: l'opposition boycotte le conseil communal

Au conseil communal du 27 décembre dernier à Villers-la-Ville, seul un des huit conseillers du groupe Ensemble pour Villers était présent. Ce groupe représente l'ensemble de l'opposition, et avait décidé de boycotter ce conseil car il s'agissait du sixième et dernier de l'année. Or, la commune est tenue d'en organiser au moins dix par an. C'est en tout cas ce que stipule le Code de la démocratie locale:

Art. L1122-11: Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.

En 2018, seuls huit conseils communaux ont été organisés, et, en 2017, il n'y en a eu que sept. Le 27 décembre 2018, le groupe Ensemble pour Villers avait déposé une motion pour que les conseils soient organisés de manière plus systématique, mais elle a été rejetée par la majorité. Le boycott, organisé un an plus tard jour pour jour, avait une portée symbolique pour le groupe. "Nous voulions marquer le coup car cela nous semble tout à fait anormal", explique Etienne Struyf, chef d'Ensemble pour Villers. "Nous aimerions aussi aller une étape plus loin, c'est-à-dire interpeller le ministre des pouvoirs locaux pour qu'il puisse changer la situation. En effet, il nous semble qu'il faut pouvoir modifier la législation et durcir les sanctions prévues à l'encontre des communes".

"L'opposition peut organiser des conseils elle-même"

Car si le code de démocratie locale impose dix conseils communaux par an, aucune sanction n'est prévue si cette obligation n'est pas respectée. Emmanuel Burton (MR), le bourgmestre de Villers-la-Ville, se défend en rappelant que l'opposition peut elle aussi organiser des conseils. "La loi le permet: un quart des conseillers communaux peut convoquer un conseil communal si besoin. Aussi, nous organisons les conseils quand nous estimons que cela est nécessaire, et ne voulons pas rentrer dans une situation comme celle de Publifin où l'on multiplie les jetons de présence".

Concrètement, dans les prochains jours, le groupe Ensemble pour Villers contactera les députés du Brabant wallon, afin qu'ils interpellent à leur tour le ministre des pouvoir locaux, Pierres-Yves Dermagne (PS).