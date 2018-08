Villers-la-Ville: l'école NESPA se prépare à sa première rentrée

Ce 3 septembre, 69 élèves de première année secondaire feront leur rentrée dans cette nouvelle école, implantée pour un an dans les bâtiments de la ferme de l'abbaye. L'école NESPA (Nouvelle école secondaire à pédagogie active) sera une des rares écoles secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles à appliquer la pédagogie Freinet, ou pédagogie active. "Cette forme de pédagogie présente plusieurs aspects, mais le principal est que les élèves sont responsables de leur apprentissage, précise la directrice de l'établissement, Marie-Julie Loppe. On essaie que ces apprentissages aient du sens pour eux. On les pousse à devenir autonomes, et donc on les responsabilise dans leur travail scolaire, notamment via des "contrats de travail"qui leur permettent de quantifier leur travail. L'accent est aussi mis sur l'entraide, la coopération, aussi bien entre élèves qu'entre professeurs".

Une dizaine de professeurs, formés à la pédagogie active

Les professeurs sont pour leur part impatients de se mettre au travail. Ils sont une dizaine et leur nombre va s'étoffer au fil des rentrées. Ils travaillent sur ce projet depuis deux ans. Tous ont dû se former à cette nouvelle façon d'enseigner. "On vient tous d'un système plus traditionnel. C'était vraiment passionnant de découvrir ça ensemble, témoigne Bénédicte Cloespin, professeur de néerlandais. Tout n'est cela dit pas à jeter dans la pédagogie classique, il y a des choses qui fonctionnent bien, d'autres qu'on veut faire évoluer. Nous avons aussi rencontré des enseignants en pédagogie active, même s'ils ont encore peu de recul sur l'expérience vu que la plupart des écoles sont fraîchement ouvertes. Ils ont néanmoins pu nous faire part de certains aspects plus difficiles, auxquels nous allons devoir être plus attentifs, ou au contraire nous rassurer sur d'autres aspects, qui nous angoissaient à la base, mais qui n'ont au final pas l'air d'être si problématiques".